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Около 27400 военных и 555 артиллерийских систем: названы новые потери России

Фото: Россия потеряла в войне уже 27400 военных и 555 артиллерийских систем (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 555 (+4) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средства ПВО - 89 (+1) ед,
  • самолетов - 200 (+0) ед,
  • вертолетов - 164 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),
  • крылатые ракеты - 95 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,
  • специальная техника - 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, сегодня подразделения зенитных ракетных войск уничтожили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из Черного моря.

Добавим, вчера на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак врага.

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