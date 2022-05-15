Близько 27400 військових і 555 артилерійських систем: названо нові втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 27400 своїх військових. Також було знищено 555 артилерійських систем і 1220 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ знищили дві російські крилаті ракети, які були випущені з Чорного моря.
Додамо, вчора на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 12 атак ворога.
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