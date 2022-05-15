ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воздушные силы уничтожили две крылатые ракеты, летевшие во Львовскую область

Новина українською →
Львовская область, Воскресенье 15 мая 2022 09:56
Воздушные силы уничтожили две крылатые ракеты, летевшие во Львовскую область Фото: ВСУ уничтожили две крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия утром 15 мая пыталась нанести ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили две крылатые ракеты, которые были выпущены из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" ВСУ.

"Утром 15 мая из акватории Черного моря рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области, с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты, вероятно, были выпущены с подводных лодок.

Напомним, что оккупационные войска сегодня уже нанесли ракетный удар по Львовской области. Под вражеский обстрел попал военный объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Львовская область
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС