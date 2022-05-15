Воздушные силы уничтожили две крылатые ракеты, летевшие во Львовскую область
Фото: ВСУ уничтожили две крылатые ракеты (Getty Images)
Россия утром 15 мая пыталась нанести ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили две крылатые ракеты, которые были выпущены из Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" ВСУ.
"Утром 15 мая из акватории Черного моря рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области, с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракеты, вероятно, были выпущены с подводных лодок.
Напомним, что оккупационные войска сегодня уже нанесли ракетный удар по Львовской области. Под вражеский обстрел попал военный объект.
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