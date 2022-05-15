Около 27400 военных и 555 артиллерийских систем: названы новые потери России
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1220 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 555 (+4) ед,
- РСЗО - 195 (+0) ед,
- средства ПВО - 89 (+1) ед,
- самолетов - 200 (+0) ед,
- вертолетов - 164 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),
- крылатые ракеты - 95 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,
- специальная техника - 42 (+0).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
Напомним, сегодня подразделения зенитных ракетных войск уничтожили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из Черного моря.
Добавим, вчера на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак врага.
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