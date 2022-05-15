ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Около 27400 военных и 555 артиллерийских систем: названы новые потери России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 15 мая 2022 11:22
Около 27400 военных и 555 артиллерийских систем: названы новые потери России Фото: Россия потеряла в войне уже 27400 военных и 555 артиллерийских систем (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков - 1220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 2958 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 555 (+4) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средства ПВО - 89 (+1) ед,
  • самолетов - 200 (+0) ед,
  • вертолетов - 164 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5),
  • крылатые ракеты - 95 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) ед,
  • специальная техника - 42 (+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, сегодня подразделения зенитных ракетных войск уничтожили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из Черного моря.

Добавим, вчера на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Войска РФ Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС