Близько 27400 військових і 555 артилерійських систем: названо нові втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 27400 своїх військових. Також було знищено 555 артилерійських систем і 1220 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1220 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 2958 (+24) од,
- артилерійських систем - 555 (+4) од,
- РСЗВ - 195 (+0) од,
- засоби ППО - 89 (+1) од,
- літаків - 200 (+0) од,
- гелікоптерів - 164 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
- крилаті ракети - 95 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
- спеціальна техніка - 42 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ знищили дві російські крилаті ракети, які були випущені з Чорного моря.
Додамо, вчора на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 12 атак ворога.
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