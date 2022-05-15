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Близько 27400 військових і 555 артилерійських систем: названо нові втрати Росії

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Київ, Неділя 15 травня 2022 11:22
Близько 27400 військових і 555 артилерійських систем: названо нові втрати Росії Фото: Росія втратила у війні вже 27400 військових і 555 артилерійських систем (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 27400 своїх військових. Також було знищено 555 артилерійських систем і 1220 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 27400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 2958 (+24) од,
  • артилерійських систем - 555 (+4) од,
  • РСЗВ - 195 (+0) од,
  • засоби ППО - 89 (+1) од,
  • літаків - 200 (+0) од,
  • гелікоптерів - 164 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 (+5),
  • крилаті ракети - 95 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2087 (+28) од,
  • спеціальна техніка - 42 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні підрозділи зенітних ракетних військ знищили дві російські крилаті ракети, які були випущені з Чорного моря.

Додамо, вчора на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 12 атак ворога.

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