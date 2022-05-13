Около 26900 военных и уже 200 самолетов: Генштаб назвал потери России

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 26900 своих военных. При этом было уничтожено 200 вражеских самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:
Как добавляют в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Сейчас данные уточняются.
Напомним, николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ"Леер", который направляется для подавления GSM-связи.
Ранее стало известно, что ПВО воздушных сил и Десантно-штурмовых войск вчера поразили семь воздушных целей России.
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