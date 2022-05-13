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Около 26900 военных и уже 200 самолетов: Генштаб назвал потери России

Фото: Россия уже потеряла 26900 военных и 200 самолетов (t.me.Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

От начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 26900 своих военных. При этом было уничтожено 200 вражеских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook- страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:

  • личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1205 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 2900 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 542 (+8) ед,
  • РСЗО - 193 (+2) ед,
  • средства ПВО - 88 (+1) ед,
  • самолетов - 200 (+1) ед,
  • вертолетов - 162 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 405 (+7),
  • крылатые ракеты - 95 (+1),
  • корабли / катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
  • специальная техника - 41 (+0).

Как добавляют в Генштабе, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Сейчас данные уточняются.

Напомним, николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ"Леер", который направляется для подавления GSM-связи.

Ранее стало известно, что ПВО воздушных сил и Десантно-штурмовых войск вчера поразили семь воздушных целей России.

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