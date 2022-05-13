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Близько 26900 військових та вже 200 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

Фото: Росія вже втратила 26900 військових та 200 літаків (t.me.Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 26900 своїх військових. При цьому було знищено 200 ворожих літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:

  • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1205 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 2900 (+27) од,
  • артилерійських систем - 542 (+8) од,
  • РСЗВ - 193 (+2) од,
  • засоби ППО - 88 (+1) од,
  • літаків - 200 (+1) од,
  • гелікоптерів - 162 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
  • крилаті ракети - 95 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Як додають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.

Нагадаємо, миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр", який направляється для придушення GSM-зв‘язку.

Раніше стало відомо, що ППО Повітряних сил і Десантно-штурмових військ вчора вразили сім повітряних цілей Росії.

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