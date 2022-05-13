Близько 26900 військових та вже 200 літаків: Генштаб назвав втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 26900 своїх військових. При цьому було знищено 200 ворожих літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05:
Як додають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку. Наразі дані уточнюються.
Нагадаємо, миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр", який направляється для придушення GSM-зв‘язку.
Раніше стало відомо, що ППО Повітряних сил і Десантно-штурмових військ вчора вразили сім повітряних цілей Росії.
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