ПВО Украины уничтожила 7 воздушных целей оккупантов

Противовоздушная оборона Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск 12 мая поразили семь воздушных целей РФ. В частности, ВСУ сбили один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины 11 мая отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

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