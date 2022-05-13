ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ПВО Украины уничтожила 7 воздушных целей оккупантов

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 01:14
ПВО Украины уничтожила 7 воздушных целей оккупантов Фото: ПВО Украины уничтожила 7 воздушных целей оккупантов (t.me/zaborona.com)
Автор: Артур Родивилов

Противовоздушная оборона Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск 12 мая поразили семь воздушных целей РФ. В частности, ВСУ сбили один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили:

  • 5 БПЛА типа "Орлан-10";
  • 1 вертолет;
  • 1 крылатую ракету.

Отмечается, что авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

Напомним, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины 11 мая отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область