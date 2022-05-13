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ВСУ сбили российский БПЛА, который способен "глушить" связь

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Николаевская область, Пятница 13 мая 2022 08:32
ВСУ сбили российский БПЛА, который способен "глушить" связь Фото: ВСУ сбили российский БПЛА, который способен "глушить" связь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Николаевские десантники сбили российский БПЛА комплекса РЭБ "Леер". Этот летательный аппарат направляется для подавления GSM-связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Военнослужащим разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из стрелкового оружия был сбит беспилотный летательный аппарат комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер", который предназначен для подавления GSM-связи", - говорится в сообщении.

Фото: ВСУ сбили российский БПЛА, который способен "глушить" связь (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что ПВО Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск 12 мая поразили семь воздушных целей России. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10".

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