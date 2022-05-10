Около 26 тысяч военных и 1170 танков: Генштаб сообщил о потерях России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 тысяч военнослужащих. При этом были уничтожены 1170 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке.

По данным Генштаба, Вооруженные силы РФ не успевают восполнять свои ряды из-за многочисленных потерь. Восстановлению боеспособности даже не способствуют ускоренная подготовка контрактников и принудительный набор "добровольцев".

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