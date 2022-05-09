Войска РФ не успевают пополнять свои ряды из-за больших потерь, - Генштаб

Армия Российской Федерации не успевает восполнить потери своих солдат даже несмотря на ускорение подготовки контрактников и принудительный набор "добровольцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Также в Генштабе подчеркивают, что именно большое количество потерь становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют около 25 650 военных личного состава. При этом были уничтожены 158 вражеских вертолетов.

Также мы писали, что на фоне чрезвычайно больших потерь личного состава в РФ начали подготавливать контрактников по ускоренной процедуре.

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