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Украинские войска уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке

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Понедельник 09 мая 2022 21:44
Украинские войска уничтожили около 250 оккупантов за сутки боев на Востоке Фото: Украинский воин рядом с уничтоженной техникой врага (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

О своей работе на фронте отчиталась оперативно-тактическая группировка "Восток". За сутки её бойцы отбили 8 атак российских войск и ликвидировали свыше двухсот оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ОТУ "Восток" в Facebook.

Украинские войска продолжили давать достойный отпор войскам РФ и сегодня. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.

"В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – до 250
  • танки – 13
  • БТР – 1
  • БМП – 10
  • САУ – 1
  • минометы – 2
  • АТТ – 6
  • БПЛА – 1", – говорится в сообщении.


По данным Генштаба, Вооруженные силы РФ не успевают восполнять свои ряды из-за многочисленных потерь. Восстановлению боеспособности даже не способствуют ускоренная подготовка контрактников и принудительный набор "добровольцев".

К слову, войска РФ массово выходят из Боровой Харьковской области.

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