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Близько 26 тисяч військових і 1170 танків: Генштаб повідомив про втрати Росії

Фото: втрати Росії становлять близько 26 тисяч військових і 1170 танків (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особисті втрати окупаційних військ склали 26 тисяч військовослужбовців. При цьому були знищені 1170 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 26000 (+350)
  • Танки - 1170 (+25)
  • Бойові броньовані машини - 2808 (+44)
  • Артилерійські системи - 519 (+6)
  • РСЗВ - 185 (+0)
  • Засоби ППО - 87 (+0)
  • Літаки - 199 (+0)
  • Вертольоти - 158 (+0)
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 1980 (+10)
  • Кораблі / катери - 12 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3)
  • Спеціальна техніка - 41 (+0)
  • Крилаті ракети - 94 (+0).

"Найбільші втрати противника (минула доба) спостерігалися на Авдіївському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили близько 250 окупантів за добу боїв на Сході.

За даними Генштабу, Збройні Сили РФ не встигають заповнювати свої ряди через численні втрати. Відновленню боєздатності навіть не сприяють прискорена підготовка контрактників і примусовий набір "добровольців".

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