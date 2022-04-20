Около 20900 солдат и 171 самолет: Генштаб озвучил потери России

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 апреля:

личного состава - около 20900 человек ликвидировано

танков ‒ 815 ед,

боевых бронированных машин - 2087 ед,

артиллерийских систем - 391 ед,

РСЗО - 136 ед,

средства ПВО - 67 ед,

самолетов - 171 ЕД,

вертолетов - 150 ед,

автомобильной техники - 1504 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.

специальная техника - 27.

пусковые установки ОТРК / ТРК - 4.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны украинские военные сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.

Добавим, что днем ранее украинские военные уничтожили 7 воздушных целей российских войск.

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