UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Около 20900 солдат и 171 самолет: Генштаб озвучил потери России

Фото: Россия потеряла около 20900 своих солдат (t me Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 20 900 своих военных. Также 171 самолет и 815 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 апреля:

  • личного состава - около 20900 человек ликвидировано
  • танков ‒ 815 ед,
  • боевых бронированных машин - 2087 ед,
  • артиллерийских систем - 391 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов - 171 ЕД,
  • вертолетов - 150 ед,
  • автомобильной техники - 1504 ед,
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 165.
  • специальная техника - 27.
  • пусковые установки ОТРК / ТРК - 4.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны украинские военные сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.

Добавим, что днем ранее украинские военные уничтожили 7 воздушных целей российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойска РФВойна России против Украины