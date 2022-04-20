ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили за день российский истребитель Су-34, вертолет Ка-52, 6 БпЛА и крылатую ракету

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 02:06
ВСУ сбили за день российский истребитель Су-34, вертолет Ка-52, 6 БпЛА и крылатую ракету Фото: ВСУ нанесли российской военной авиации очередные потери (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские подразделения противовоздушной обороны за прошедшие сутки поразили 9 воздушных целей российских оккупантов. В восточных и южных областях страны ВСУ сбили вражеский самолет, вертолет, пять беспилотников типа "Орлан", один БПЛА типа S-100 и одну крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства - зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения", - говорится в сообщении.

На востоке и юге Украины в течение 19 апреля наша противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск уничтожила:

  • 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
  • 1 вертолет (Ка-52);
  • 5 БпЛА (ОТР "Орлан-10");
  • 1 крылатую ракету;
  • 1 БПЛА (S-100).

Также авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задания, охраняет украинское воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям войск российских захватчиков.

Напомним, что днем ранее украинские военные уничтожили 7 воздушных целей российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс