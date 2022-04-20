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Близько 20900 солдатів та 171 літак: Генштаб озвучив втрати Росії

Фото: Росія втратила близько 20900 своїх солдатів (t me Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 20 900 своїх військових. Також 171 літак та 815 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 квітня:

  • особового складу - близько 20900 осіб ліквідовано
  • танків ‒ 815 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
  • артилерійських систем - 391 од,
  • РСЗВ - 136 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків - 171 од,
  • гелікоптерів - 150 од,
  • автомобільної техніки - 1504 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
  • спеціальна техніка - 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ уразили 9 повітряних цілей російських окупантів. У східних і південних областях країни українські військові збили ворожий літак, вертоліт, п'ять безпілотників типу "Орлан", один БПЛА типу S-100 і одну крилату ракету.

Додамо, що днем раніше українські військові знищили 7 повітряних цілей російських військ.

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