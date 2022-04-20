Близько 20900 солдатів та 171 літак: Генштаб озвучив втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 20 900 своїх військових. Також 171 літак та 815 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 квітня:
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ уразили 9 повітряних цілей російських окупантів. У східних і південних областях країни українські військові збили ворожий літак, вертоліт, п'ять безпілотників типу "Орлан", один БПЛА типу S-100 і одну крилату ракету.
Додамо, що днем раніше українські військові знищили 7 повітряних цілей російських військ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.