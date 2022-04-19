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Украинская ПВО за сутки уничтожила 7 воздушных целей российских оккупантов

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 01:48
Украинская ПВО за сутки уничтожила 7 воздушных целей российских оккупантов Фото: зенитный ракетный комплекс ВС ВСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные нанесли вражеской авиации очередные потери, и в течение минувших суток были уничтожены семь воздушных целей российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

А именно:

  • 1 самолет (истребитель Су-30);
  • 4 БпЛА (ОТР);
  • 2 крылатые ракеты.

Также отмечается, что авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране украинского воздушного пространства и нанесению огневых поражений по войскам РФ.

Ранее сообщалось, что российский Су-30 и четыре беспилотника сбили украинские военные на Донбассе.

Также мы писали о том, что ВСУ на южном направлении отбили массированную атаку и уничтожили 5 единиц техники оккупантов.

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