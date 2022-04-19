Украинская ПВО за сутки уничтожила 7 воздушных целей российских оккупантов

Украинские военные нанесли вражеской авиации очередные потери, и в течение минувших суток были уничтожены семь воздушных целей российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Также отмечается, что авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране украинского воздушного пространства и нанесению огневых поражений по войскам РФ.

А именно:

"За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский Су-30 и четыре беспилотника сбили украинские военные на Донбассе.

Также мы писали о том, что ВСУ на южном направлении отбили массированную атаку и уничтожили 5 единиц техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!