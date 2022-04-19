Украинская ПВО за сутки уничтожила 7 воздушных целей российских оккупантов
Украинские военные нанесли вражеской авиации очередные потери, и в течение минувших суток были уничтожены семь воздушных целей российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
"За сутки 18 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.
А именно:
- 1 самолет (истребитель Су-30);
- 4 БпЛА (ОТР);
- 2 крылатые ракеты.
Также отмечается, что авиация ВС ВСУ продолжает выполнять задачи по охране украинского воздушного пространства и нанесению огневых поражений по войскам РФ.
Ранее сообщалось, что российский Су-30 и четыре беспилотника сбили украинские военные на Донбассе.
Также мы писали о том, что ВСУ на южном направлении отбили массированную атаку и уничтожили 5 единиц техники оккупантов.
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