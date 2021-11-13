Около 200 подписантов. Климатический саммит в Глазго принял итоговое заявление

Подписан итоговый документ на климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия). Его подписали около 200 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В нем страны обязываются
тексте впервые упоминается необходимость решения проблемы угля и ископаемого топлива, которые являются причиной подавляющего большинства выбросов парниковых газов. Однако в самый последний момент этот параграф был сильно ослаблен под давлением нескольких стран, таких как Индия и Китай.
В нем говорится, что страны не обязывают ускорить усилия по поэтапному отказу от угля без системы улавливания (углекислого газа) и неэффективных субсидий на ископаемое топливо, а должны "постепенно сокращать" его использование. Перед голосованием швейцарская делегация заявила, что "разочарована этим изменением".
Пакт получил критику экспертов, которые говорят о том, что данный документ не поможет сократить выбросы до нужной степени.
Напомним, ранее на саммите подписали документ о сохранении лесов. Страны обязались покончить с вырубкой.
Также сообщалось, что на климатическом саммите страны обещали сократить использование угля. Под этим документом подписалась Украина.