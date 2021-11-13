Около 200 подписантов. Климатический саммит в Глазго принял итоговое заявление

В нем страны обязываются

тексте впервые упоминается необходимость решения проблемы угля и ископаемого топлива, которые являются причиной подавляющего большинства выбросов парниковых газов. Однако в самый последний момент этот параграф был сильно ослаблен под давлением нескольких стран, таких как Индия и Китай.

В нем говорится, что страны не обязывают ускорить усилия по поэтапному отказу от угля без системы улавливания (углекислого газа) и неэффективных субсидий на ископаемое топливо, а должны "постепенно сокращать" его использование. Перед голосованием швейцарская делегация заявила, что "разочарована этим изменением".

Пакт получил критику экспертов, которые говорят о том, что данный документ не поможет сократить выбросы до нужной степени.