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Китай и США подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26

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Шотландия, Среда 10 ноября 2021 23:17
Китай и США подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26 Фото: Китай и США подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай и США подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия). Страны обещают усиление мер по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Китайский представитель Се Чжэньхуа заявил, что обе стороны признают разрыв между текущими усилиями и целями Парижского соглашения, поэтому будут совместно усиливать меры по борьбе с изменением климата.

"Декларация показывает, что сотрудничество - единственный путь для Китая и США", - сказал он.

Он также отметил, что как две крупные мировые державы, "Китай и Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за совместную работу и с другими сторонами в борьбе с изменением климата".

Декларация подразумевает, что в текущем десятилетии США и Китаю необходимо приложить больше усилий, чтоб достичь цели Парижского соглашения, которое заключалось в ограничении потепления на 1,5 градусов.

Американский посланник по вопросам климата Джон Керри объяснил на пресс-конференции журналистам, что страны должны действовать активнее.

"Мы должны действовать быстрее в течение этого десятилетия (чтобы сократить выбросы парниковых газов) не потому, что Китай или США так говорят, а потому, что это говорит наука", - сказал он.

В соглашении упоминается сотрудничество стран в области борьбы с обезлесением, в передаче технологий и ограничение выброса метана.

Се Чжэньхуа объяснил, что его страна собирается ввести в действие "национальный план" по метану, чтобы сократить выбросы, что позволит быстрее избежать глобального потепления.

Напомним, что раньше на COP26 страны подписали соглашение об отказе от угля. Среди этих стран Польша и Украина.

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Соглашение по климату Изменение климата Соединенные Штаты Америки Китай
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