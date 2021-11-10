Китай и США подписали совместную декларацию на климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия). Страны обещают усиление мер по борьбе с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Китайский представитель Се Чжэньхуа заявил, что о бе стороны признают разрыв между текущими усилиями и целями Парижского соглашения, поэтому будут совместно усиливать меры по борьбе с изменением климата.

"Декларация показывает, что сотрудничество - единственный путь для Китая и США ", - сказал он.

Он также отметил, что как две крупные мировые державы, "Китай и Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за совместную работу и с другими сторонами в борьбе с изменением климата".

Декларация подразумевает, что в текущем десятилетии США и Китаю необходимо приложить больше усилий, чтоб достичь цели Парижского соглашения, которое заключалось в ограничении потепления на 1,5 градусов.

Американский посланник по вопросам климата Джон Керри объяснил на пресс-конференции журналистам, что страны должны действовать активнее.

"Мы должны действовать быстрее в течение этого десятилетия (чтобы сократить выбросы парниковых газов) не потому, что Китай или США так говорят, а потому, что это говорит наука", - сказал он.

В соглашении упоминается сотрудничество стран в области борьбы с обезлесением, в передаче технологий и ограничение выброса метана.