На саммите по климату страны обязались отказаться от угля: среди них Украина

На саммите по климату COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, в которых используется уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них такие страны, как Украина, Вьетнам и Польша, Канада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Обязательства предполагают, что подписавшиеся страны постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не будут инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие - в 2040-х годах.

Цель - оставить уголь в истории. Это важна для Великобритании как страны, принимающей саммит, цель которого - поставить мир на путь ограничения глобального нагрева.

Отмечается, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

Правительство Великобритании объясняет, что эти страны быстро увеличат масштабы внедрения экологически чистой энергетики.