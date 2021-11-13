Близько 200 підписантів. Кліматичний саміт в Глазго прийняв підсумкову заяву

Підписано підсумковий документ на кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія). Його підписали близько 200 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
У ньому країни зобов'язуються
тексті вперше згадується необхідність вирішення проблеми вугілля і викопного палива, які є причиною переважної більшості викидів парникових газів. Однак в самий останній момент цей параграф був сильно ослаблений під тиском декількох країн, таких як Індія і Китай.
У ньому говориться, що країни не зобов'язують прискорити зусилля з поетапного відмови від вугілля без системи уловлювання (вуглекислого газу) і неефективних субсидій на викопне паливо, а повинні "поступово скорочувати" його використання. Перед голосуванням Швейцарська делегація заявила, що "розчарована цією зміною".
Пакт отримав критику експертів, які говорять про те, що даний документ не допоможе скоротити викиди до потрібного ступеня.
Нагадаємо, раніше на саміті підписали документ про збереження лісів. Країни зобов'язалися покінчити з вирубкою.
Також повідомлялося, що на кліматичному саміті країни обіцяли скоротити використання вугілля. Під цим документом підписалася Україна.