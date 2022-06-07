Около 110 оккупантов за сутки: названы потери России в Украине
Фото: российские оккупанты за сутки потеряли 110 военных (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 31 360 военных. Больше всего за сутки оккупанты понесли потерь на Словянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Боевые потери оккупантов на 7 июня ориентировочно составили:
- Личный состав - около 31360 (+110);
- Танки - 1390 (+4);
- Боевые бронированные машины - 3416 (+16);
- Артиллерийские системы - 694 (+4);
- РСЗО - 207 (+0);
- Средства ПВО - 96 (+1);
- Самолеты - 212 (+1);
- Вертолеты - 177 (+1);
- БПЛА оперативно - тактического уровня - 553 (+2);
- Крылатые ракеты - 125 (+0);
- Корабли / катера - 13 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны - 2405 (+10);
- Специальная техника - 53 (+0).
Напомним, на Донбассе украинские военные за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили два склада с боеприпасами.
Кроме того, ВСУ нанесли два удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и еще два по складам с боеприпасами в Николаевской области.