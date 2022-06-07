ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам в Херсонской и Николаевской областях

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 02:01
ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам в Херсонской и Николаевской областях Фото: украинские военные атаковали оккупантов в Херсонской и Николаевской областях (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 6 июня, ВСУ нанесли 2 удара по российским оккупантам и их позициям в Херсонской области и 2 удара по складам с боеприпасами врага в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 26 российских солдат и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6️ единиц бронированной техники, 2️ автомобили и гаубица.

"Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2️ надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1️ большой десантный корабль", - добавили украинские военные.

Напомним, российские военные покинули село Благодатное под Херсоном для проведения перегруппировки.

Мы также писали о том, что, по словам Арестовича, оккупанты попытаются на этой неделе дойти до Славянска Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью