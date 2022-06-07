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Близько 110 окупантів за добу: названо втрати Росії в Україні

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 11:00
Близько 110 окупантів за добу: названо втрати Росії в Україні Фото: російські окупанти за добу втратили 110 військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 360 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Бойові втрати окупантів на 7 червня орієнтовно склали:

  • Особовий склад - близько 31360 (+110);
  • Танки - 1390 (+4);
  • Бойові броньовані машини - 3416 (+16);
  • Артилерійські системи - 694 (+4);
  • РСЗВ - 207 (+0);
  • Засоби ППО - 96 (+1);
  • Літаки - 212 (+1);
  • Вертольоти - 177 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);
  • Крилаті ракети - 125 (+0);
  • Кораблі / катери - 13 (+0);
  • Автомобільна техніка та автоцистерни - 2405 (+10);
  • Спеціальна техніка - 53 (+0).

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.

Крім того, ЗСУ завдали два удари по російським окупантам і їх позиціях в Херсонській області і ще два по складах з боєприпасами в Миколаївській області.

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