Близько 110 окупантів за добу: названо втрати Росії в Україні
Фото: російські окупанти за добу втратили 110 військових (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 360 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Бойові втрати окупантів на 7 червня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 31360 (+110);
- Танки - 1390 (+4);
- Бойові броньовані машини - 3416 (+16);
- Артилерійські системи - 694 (+4);
- РСЗВ - 207 (+0);
- Засоби ППО - 96 (+1);
- Літаки - 212 (+1);
- Вертольоти - 177 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 (+2);
- Крилаті ракети - 125 (+0);
- Кораблі / катери - 13 (+0);
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2405 (+10);
- Спеціальна техніка - 53 (+0).
Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.
Крім того, ЗСУ завдали два удари по російським окупантам і їх позиціях в Херсонській області і ще два по складах з боєприпасами в Миколаївській області.