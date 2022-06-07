Близько 110 окупантів за добу: названо втрати Росії в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 31 360 військових. Найбільше за добу окупанти зазнали втрат на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу відбили 10 атак окупантів і знищили два склади з боєприпасами.

Крім того, ЗСУ завдали два удари по російським окупантам і їх позиціях в Херсонській області і ще два по складах з боєприпасами в Миколаївській області.