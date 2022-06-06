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На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага и уничтожили два склада с боеприпасами

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 22:17
На Донбассе украинские военные отбили 10 атак врага и уничтожили два склада с боеприпасами Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; 1 автомобиль; 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать 6 новых бригад, а это - 25 тысяч военных.

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