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Близько 10 тисяч волонтерів відмовилися від роботи на Олімпійських іграх в Токіо

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Японія, Середа 02 червня 2021 15:59
Близько 10 тисяч волонтерів відмовилися від роботи на Олімпійських іграх в Токіо Фото: Багато волонтерів відмовилися від роботи на Олімпійських іграх (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Близько 10 000 з 80 000 волонтерів, які зареєструвались на допомогу щодо проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо-2020, кинули свою роботу. В Японії більшість населення виступає проти проведення цьогоріч перенесених у 2020 році Ігор.

Про це повідомила 2 червня японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK з посиланням на організаторів, передає Reuters.

Олімпійські ігри в Токіо-2020 були перенесені минулого року через пандемію коронавірусу і повинні розпочатися цьогоріч 23 липня.

Багато опитувань громадської думки показали, що більшість респондентів проти проведення Ігор цього літа під час пандемії.

Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Іграми. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.

В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.

Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа, де десятки тисяч людей можуть зібратися з усього світу, може призвести до появи "олімпійського" штаму коронавірусу. Наразі Японія намагається стримати четверту хвилю пандемії.

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