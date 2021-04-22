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Около 10 тысяч военных и боевые корабли: Россия проводит учения в Крыму

Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму начались масштабные военные учения Российской Федерации. К ним задействованы около 10 тисяч военных.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Также в маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

"В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, задействовано 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ", - говорится в сообщении.

Ранее Россия решила закрыть часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.

На действия России закрыть часть Черного моря отреагировали и в Европейском союзе.

Кроме того, временно поверенная США в ОБСЕ Кортни Остриан отреагировала на то, что Россия решила закрыть часть Черного моря для проведения военных учений. По ее словам, Вашингтон разделяет обеспокоенность Украины по поводу действий РФ.

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Новости Украины Российская ФедерацияКрым
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