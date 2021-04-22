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Близько 10 тисяч військових і бойові кораблі: Росія проводить навчання в Криму

Автор: Анастасія Рокитна

У Криму почалися масштабні військові навчання Російської Федерації. До них задіяні близько 10 тисяч військових.

Про це повідомляє " Інтерфакс".

Також в маневрах беруть участь понад 40 бойових кораблів і 20 суден забезпечення.

"В активній фазі міжвидового навчання в Криму беруть участь понад 10 тисяч військовослужбовців, задіяно 1,2 тисяч одиниць озброєння і військової техніки зі складу загальновійськового об'єднання ЮВО, Чорноморського флоту, Каспійської флотилії і з'єднань ВДВ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Росія вирішила закрити частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

На дії Росії закрити частину Чорного моря відреагували і в Європейському Союзі.

Крім того, тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан відреагувала на те, що Росія вирішила закрити частину Чорного моря для проведення військових навчань. За її словами, Вашингтон поділяє стурбованість України з приводу дій РФ.

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Новини України Російська ФедераціяКрим
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