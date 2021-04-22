ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российские военные корабли вышли в море в Крыму для учений

Новина українською → Москва, Четверг 22 апреля 2021 08:30
Российские военные корабли вышли в море в Крыму для учений Фото: в Крыму проводят военные учения (facebook.com/mod_mil)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия начинает военные учения в море в Крыму. Подразделения морской пехоты уже погружены на большие десантные корабли и десантные катера.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Министерство обороны России.

Соединения ВДВ уже погрузили технику и личный состав на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, говорится в сообщении.

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. По данным Минобороны РФ, возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ. В этом ее поддерживают международные партнеры.

Ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Он также оценил скопления русских войск в 150 000 человек.

Отметим, Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию без мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Крым корабль
NEWS
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
Еврокомиссия готовится начать расследование против AstraZeneca, - Politico
DAILY
Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Людмила Денисова: В 2020 году сообщений о нарушениях прав граждан стало на 40% больше