На околицях Вовчанська бої: у ЗСУ повідомили про тактику росіян обійти місто

Харківська область, Понеділок 19 січня 2026 18:27
На околицях Вовчанська бої: у ЗСУ повідомили про тактику росіян обійти місто Ілюстративне фото: розвідка на фронті (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські війська активізували обхідні маневри навколо Вовчанська, намагаючись витіснити українські підрозділи з південної частини міста.

Як пише РБК-Україна, про це сказав начальник управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами військового, ворог посилює обхідні маневри навколо Вовчанська.

"Фактично це знову спроби обійти Вовчанськ, обійти українські війська, що закріплені у південній частині за річкою, і зайняти населені пункти вже за ними", - зазначив Трегубов.

За його словами, атаки здійснюються з кількох напрямків.

"Активні атаки ведуться, з одного боку, зі Стариці та Графського, з іншого - спроби обійти сам Вовчанськ", - додав він.

Начальник управління комунікацій підкреслив, що головна мета таких маневрів - витіснити українські підрозділи з міста.

"Це спроби змусити українців відступити із залишків міста просто за рахунок обхідних маневрів", - пояснив Трегубов.

Він також повідомив, що бої тривають безпосередньо на околицях Вовчанська, зокрема у районі Вовчанських Хуторів, де противник постійно оновлює свої сили.

"Там постійно поновлюються сили… дистанція до кордону дуже коротка, що дозволяє проводити постійне поповнення та ротації. Великої кризи з піхотою у них немає", - уточнив представник УОС.

Таким чином, ситуація у південній частині Вовчанська залишається напруженою, а українські війська продовжують утримувати свої позиції, стримуючи обхідні маневри ворога.

Бої в районі Вовчанська

Зазначимо, що російські війська протягом минулої доби намагалися скористатися чисельною перевагою та прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському напрямку. Так, противник здійснював наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямках Графського, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що ситуація у Вовчанську Харківської області залишається стабільною, однак російські війська намагаються обійти місто та розширити зону свого контролю.

фронт Вовчанськ Війська РФ Війна в Україні
