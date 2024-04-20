На околицях Бердичів ЗСУ атакували групу спецназу РФ разом зі снайпером (відео)

Українські військові у районі села Бердичі вдарили по групі російських спецназівців. Разом із ними під обстріл дрона потрапив і снайпер, який став метою №1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

"На околицях населеного пункту Бердичі було помічено групу російського спецназу. Серед них був снайпер з гвинтівкою 338-го калібру", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, снайпер став пріоритетною ціллю підрозділу і перший був атакований дроном.

"Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого таваріща. Снайпер залишився стікати кровʼю, втративши ногу і отримавши важкі поранення", - додали у ЗСУ.

Ситуація у районі села Бердичі

19 квітня Інститут вивчення війни писав, що ЗСУ відбили певні позиції в районі села Бердичі.

Наприкінці березня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін уточнював, що окупанти не залишають спроб просуватися на Авдіївському напрямку і сконцентрував увагу на спробах "увірватися" в село Семенівка, але поки що їм цього не вдається.

Наприкінці лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ та та захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Ситуація в районі села Бердичі (deepstatemap.live)