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В окрестностях Бердычей ВСУ атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером (видео)

Украина, Суббота 20 апреля 2024 13:40
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В окрестностях Бердычей ВСУ атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером (видео) Фото: возле Бердичев ВСУ атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные в районе села Бердычи ударили по групе российских спецназовцев. Вместе с ними под обстрел дрона попал и снайпер, который стал целью №1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"В окрестностях населенного пункта Бердычи была замечена группа российского спецназа. Среди них был снайпер с винтовкой 338-го калибра", - говорится в сообщении.

По данным военных, снайпер стал приоритетной целью подразделения и первый был атакован дроном.

"Сразу после попадания большая часть группы начала убегать, бросив своего товарыща. Снайпер остался стекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения", - добавили в ВСУ.

Ситуация в районе села Бердычи

19 апреля Институт изучения войны писал, что ВСУ отбили определенные позиции в районе села Бердычи.

В конце марта заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин уточнял, что оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Авдеевском направлении и сконцентрировал внимание на попытках "ворваться" в село Семеновка, но пока им этого не удается.

В конце февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка.

В окрестностях Бердычей ВСУ атаковали группу спецназа РФ вместе со снайпером (видео)

Ситуация в районе села Бердычи (deepstatemap.live)

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