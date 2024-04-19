ЗСУ відбили позиції в районі Бердичів, окупанти просунулися під Авдіївкою: карти ISW

На фронті в Україні тривають позиційні бої на більшості напрямків. Фіксується просування російських загарбників на північний захід від Авдіївки, а українські захисники відбили певні позиції в районі села Бердичі.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

18 квітня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Також позиційні бої тривали на південний захід від Сватового в районі Сергіївки; на північний захід від Кремінної біля Невського: на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ провели безуспішні механізовані штурми біля Ямполівки та Тернів.

Операція №2 - Донецька область

18 квітня на північний схід від Бахмута в районі Сіверська тривали обмежені позиційні бої, але на цій ділянці лінія фронту не змінилася. Позиційні бої також тривали на північний схід від Сіверська біля Верхньокам'янського; на південь від Сіверська біля Роздолівки; і на південний схід від Сіверська біля Виїмки.

Повідомляється, що війська РФ просунулися до частини східного берега каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Часового Яру під час продовження боїв 18 квітня. Відомий російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися до невеликої ділянки каналу Сіверський Донець-Донбас на південний захід від Часового Яру 17 квітня, але в ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження. Крім того, аналітики Інститут вивчення війни не спостерігали жодних ознак того, що окупанти перетнули канал у цьому районі, йдеться у звіті.

Бої тривали на північний схід від Часового Яру поблизу Богданівки; на схід від Часового Яру біля Іванівського; поблизу мікрорайону Канал (крайній схід н.п. Часів Яр) і мікрорайону Новий (крайній південний схід н.п. Часів Яр); та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки.

Російські "воєнкори" розповідали про те, що війська РФ завдають важких ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ і складах боєприпасів у Часовому Яру та навколо нього.

Війська РФ здійснили відносно значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, досягнувши околиць Очеретиного та увійшовши до Калинового, а ЗСУ відбили деякі позиції в цьому районі станом на 18 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 квітня, показують, що окупанти просунулися приблизно на 3 кілометри вздовж дороги залізничної гілки до південно-східної околиці Очеретиного, і російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито швидко просунулися після того, як витіснили ЗСУ з позицій у дачному районі на південний схід від Очеретиного.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 18 квітня, показують, що війська РФ увійшли в південно-східне Новокалинове (на північний захід від Авдіївки та на схід від Очеретиного), а українські сили відбили обмежені позиції в західних Бердичах (на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Очеретиного). Російські блогери стверджували, що війська РФ начебто увійшли в Очеретине, додатково просунулися на південь і південний захід від Новокалинового та підійшли ближче до Уманського та Нетайлового (на захід від Авдіївки), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень. "Воєнкор" також стверджував, що путінські війська змогли досягти такого прогресу, тому що стримували українські війська, які контратакували поблизу Бердичів.

Також тривали позиційні бої на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Семенівки та Яснобродівки; на південний захід від Авдіївки біля Невельського та Первомайського, передали аналітики.

Повідомляється, що більш агресивна тактика російських загарбників сприяє виснажливим успіхам РФ в напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки на тлі погіршення оборонних можливостей України.

Російський інструктор "Шторм-Z" стверджував, що війська РФ нібито досягли успіхів спочатку в Авдіївці, потім у напрямку Часового Яру, а тепер у напрямку Очеретиного, проводячи "ризиковані" операції - руйнівні, фронтальні атаки у поєднанні з важкою артилерією та авіаударами без попереднього наступу на флангах. Окупант також зазначив, що російські сили проводили операції стримування на флангах Очеретиного, стиснувши українські сили поблизу Бердичів, Новокалинового та Кераміка, щоб забезпечити відносно швидке просування до Очеретиного, але назвав високі втрати росіян у цих операціях "фактом" поля бою. Ці обговорення інструктора "Шторм-Z" узгоджується зі спостереженнями ISW щодо російської тактики, йдеться у публікації.

"Обговорення інструктора є символом здатності російських військ досягати відносно швидких тактичних успіхів більш послідовно та на більшій кількості ділянок лінії фронту без покращення наземних операцій через погіршення оборонних можливостей українських військ через брак зброї та боєприпасів", - пишуть аналітики у своєму звіті.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк під час позиційних боїв, що тривали 18 квітня. "Воєнкор" розповідав 17 квітня, що війська РФ просунулися на захід від Солодкого (на південний захід від міста Донецьк) у напрямку до Вугледару, але експерти ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження.

18 квітня позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Новомихайлівки та Водяного (на північний схід від Вугледара).

18 квітня тривали позиційні бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Урожайного та Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

18 квітня на заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито незначно просунулися до 400 метрів у Роботиному, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

18 квітня тривали позиційні бої поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.

Українські офіційні особи зазначили, що удари ЗСУ продовжують погіршувати здатність російського Чорноморського флоту діяти в Чорному морі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дані розвідки свідчать про те, що Росія переміщує свої кораблі з ракетами "Калібр" із Чорного моря в Каспійське море після українських ударів. Речник ВМС капітан третього рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що на озброєнні ЧФ РФ залишилося лише 3 з 6 підводних човнів, оснащених "Калібрами", і що підводні човни не можуть працювати в північній частині Чорного моря через мілководдя.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 18 квітня повідомляли про те, що протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні зазначали, що Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки російських загарбників біля Первомайського у Донецькій області, а противник намагався прорвати оборону ЗСУ в районі села Урожайне.

Додамо, що за даними Генштабу станом на ранок 18 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить вже близько 456 960 солдатів.