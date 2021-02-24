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Оклады школьных медиков планируют повысить на 50%

Автор: Александр Белоус

Министерство образования и науки Украины предлагает повысить должностные оклады медицинских работников учреждений образования на 50%. Из местных бюджетов в 2021 году на это потребуется 650 млн гривен.

Проект постановления Кабинета министров обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, с 1 января 2021 года медицинская сестра (6-9 тарифный разряд) имеет должностной оклад от 3872 гривен к 4619 гривен в месяц. В то же время врач в учреждении образования, в зависимости от тарифного разряда, имеет должностной оклад от 4859 гривен до 6061 гривны.

"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учреждения образования теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей особенно в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в документе

Согласно обоснованию, изменения в оплате труда медицинских работников в учреждениях образования будут потребуют в 2021 году из бюджетов всех уровней дополнительные средства в размере 654,6 млн грн (в том числе из бюджета 5,7 млн грн, из местных бюджетов - 648,9 млн гривен). Размер средств на 1 месяц по расчетам МОН составляет в среднем 54,6 млн грн (в том числе из государственного бюджета 0,5 млн грн, из местных бюджетов - 54,1 млн грн).

Напомним, в феврале Кабинет министров установил надбавки медицинским работникам учебных заведений на время карантина на уровне 20% от должностного оклада.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составило 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%.

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Новости Украины Кабинет Министров Украинызарплатамедики
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