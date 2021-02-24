Оклади шкільних медиків планують підвищити на 50%

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, з 1 січня 2021 року медична сестра (6-9 тарифний розряд) має посадовий оклад від 3872 гривень до 4619 гривень на місяць. Водночас лікар у закладі освіти, залежно від тарифного розряду, має посадовий оклад від 4859 гривень до 6061 гривні.

"Такий низький рівень оплати праці медпрацівників у закладах освіти призводить до їх масового звільнення і, як наслідок, заклади освіти втрачають можливість забезпечувати дотримання державних гарантій здобувачам освіти щодо медичного обслуговування учнів, студентів, слухачів особливо у такий складний період, як розповсюдження коронавірусної інфекції", - йдеться в документі.

Згідно з обґрунтуванням, зміни в оплаті праці медичних працівників у закладах освіти потребуватимуть у 2021 році з бюджетів всіх рівнів додаткові кошти у розмірі 654,6 млн грн (у тому числі з державного бюджету 5,7 млн грн, з місцевих бюджетів - 648,9 млн гривень). Розмір коштів на 1 місяць за розрахунками МОН складає в середньому 54,6 млн грн (у тому числі з державного бюджету 0,5 млн грн, з місцевих бюджетів - 54,1 млн гривень).