Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на время карантина

Фото: медики (РБК-Украина)

Кабинет министров повысил заработные платы медицинским работникам учебных заведений на время карантина. С 1 января 2021 года им предусмотрено повышение зарплаты на 20% от должностного оклада.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 3 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 января школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина.

"Образовательные учреждения - это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса. Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысил выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства", - заявил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство повысило зарплаты работников бюджетных учреждений на 30%.

Также сообщалось, что в госбюджете предусмотрены средства для повышения в среднем на 25,5% зарплаты школьным работникам.