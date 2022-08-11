На оккупированных территориях началась новая волна принудительной "мобилизации", - Гайдай

На временно оккупированных территориях Россия начала новую волну принудительной "мобилизации". Мужчины не выходят на улицы, чтобы не нарваться на автобусы ФСБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, в сети распространяется множество Telegram-каналов, в которых жители временно оккупированных территорий делятся информацией о местонахождении и перемещении мобилизационных автобусов. Чаты переполнены "добрыми пожеланиями" боевикам и России. "Оркам настолько не хватает "пушечного мяса", что на предприятиях стратегического значения уже тоже позабирали всех мужчин. На шахтах работать уже некому", - пишет Гайдай.