На окупованих територіях почалась нова хвиля примусової "мобілізації", - Гайдай

На тимчасово окупованих територіях Росія розпочала нову хвилю примусової "мобілізації". Чоловіки не виходять на вулиці, щоб не нарватися на автобуси ФСБ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, в мережі поширюється безліч Telegram-каналів у яких мешканці тимчасово окупованих територій діляться інформацією про місцеперебування та переміщення мобілізаційних автобусів. Чати переповнені "добрими побажаннями" бойовикам та Росії.

"Оркам настільки не вистачає "гарматного м‘яса", що на підприємствах стратегічного значення вже теж позабирали всіх чоловіків. На шахтах працювати вже нікому", - пише Гайдай.