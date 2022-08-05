Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, - Подоляк
Вследствие значительных потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации. Россияне продолжают вербовать на войну заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.
"В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ПГК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)", - написал Подоляк.
Он добавил, Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.
Напомним, Россия формирует добровольческие батальоны на войну в Украине в четырех областях. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.
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