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Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, - Подоляк

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Украина, Пятница 05 августа 2022 18:40
Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Вследствие значительных потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации. Россияне продолжают вербовать на войну заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"В условиях жестких потерь российской армии, Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ПГК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и тому подобное)", - написал Подоляк.

Он добавил, Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских.

Напомним, Россия формирует добровольческие батальоны на войну в Украине в четырех областях. Это Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская области.

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