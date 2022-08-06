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В "ЛДНР" новая волна принудительной мобилизации: кого забирают на войну

Новина українською →
Луганск, Суббота 06 августа 2022 18:24
В "ЛДНР" новая волна принудительной мобилизации: кого забирают на войну Фото: в ОРДЛО проводят новую волну мобилизации (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

На территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. На войну забирают непригодных и мужчин, которые имели "отсрочку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Новая волна началась 1 августа. Оккупанты пытаются доукомплектовать подразделения, которые понесли потери. В частности, новые мотострелковые батальоны формируют в составе 2 армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск.

Разведка отмечает, что мобилизацию активно проводят в оккупированном Луганске. За 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики.

В Алчевске мужчин забирали прямо посреди улиц. В городе Хрустальное на улицах появилось больше патрулей. Они забирают мужчин без объяснений в военкомат. Также начались облавы по предприятиям и учреждениям, где работают мужчины, годные к военной службе.

Население ОРДЛО возмущено, а мужчины скрываются. Кроме того, распространяется недовольство среди мобилизованных из-за отношения командиров.

"Распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941-1945 годов", - пояснили в разведке.

Раньше мы рассказывали, как ЧВК "Вагнер" вербует российских заключенных, чтобы отправить на войну в Украину.

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