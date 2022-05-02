На оккупированных территориях враг распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине, - СНБО

На временно захваченных территориях враг распространяет дезинформацию, что в Украине якобы принудительно мобилизуют всех мужчин, которые эвакуируются из захваченных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию. Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах", - говорится в сообщении.

Оккупанты объясняют это тем, что якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, которые несут огромные потери в боевых действиях.

Однако, в СНБО предостерегают, что Россия распространяет фейк для того, чтобы люди не выезжали из временно оккупированных населенных пунктов. Ведь именно это может повлечь осложнение ведения боевых действий украинской армии.