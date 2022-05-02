На оккупированных территориях враг распространяет фейки о принудительной мобилизации в Украине, - СНБО
На временно захваченных территориях враг распространяет дезинформацию, что в Украине якобы принудительно мобилизуют всех мужчин, которые эвакуируются из захваченных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Среди жителей временно оккупированных населенных пунктов захватчики активно распространяют информацию о якобы общей принудительной мобилизации всех мужчин, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию. Подобные слухи оккупанты распространяют также на собственных блокпостах", - говорится в сообщении.
Оккупанты объясняют это тем, что якобы мобилизация необходима для пополнения Вооруженных сил Украины, которые несут огромные потери в боевых действиях.
Однако, в СНБО предостерегают, что Россия распространяет фейк для того, чтобы люди не выезжали из временно оккупированных населенных пунктов. Ведь именно это может повлечь осложнение ведения боевых действий украинской армии.
Ранее мы сообщали, что Россия пытается спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины.
Также мы писали, что в СНБО обратились к блогерам, чтобы те воздержались от оценок войны и не сеяли панику.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!