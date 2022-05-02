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На окупованих територіях ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні, - РНБО

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Понеділок 02 травня 2022 18:45
На окупованих територіях ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні, - РНБО Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На тимчасово захоплених територіях ворог розповсюджує дезінформацію про те, що в Україні нібито примусово мобілізують всіх чоловіків, які евакуйовуються із захоплених територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Серед жителів тимчасово окупованих населених пунктів загарбники активно поширюють інформацію про нібито загальну примусову мобілізацію всіх чоловіків, які в’їжджають на підконтрольну Україні територію. Подібні чутки окупанти поширюють також на власних блокпостах", - йдеться в повідомленні.

Окупанти пояснюють це тим, що нібито мобілізація необхідна для поповнення Збройних сил України, що несуть величезні втрати у бойових діях.

Однак, у РНБО застерігають, що Росія розповсюджує фейк задля того, аби люди не виїжджали з тимчасово окупованих населених пунктів. Адже саме це може спричинити ускладнення ведення бойових дій української армії.

Раніше ми повідомляли, що Росія намагається спровокувати продовольчу кризу на півдні України.

Також ми писали, що в РНБО звернулися до блогерів, аби ті утримались від оцінок війни та не сіяли паніку.

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