В СНБО обратились к блогерам: Воздерживайтесь от оценок войны и не сейте панику

В СНБО обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Призвали их прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для роспропаганды", - пишет пресс-службу СНБО.

Как отмечают в СНБО, полную информацию о военных действиях и прогнозах могут предоставлять военное руководство.

Война России против Украины длится шестьдесят шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.