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В СНБО обратились к блогерам: Воздерживайтесь от оценок войны и не сейте панику

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 15:48
В СНБО обратились к блогерам: Воздерживайтесь от оценок войны и не сейте панику Фото: в СНБО обратились к блогерам (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В СНБО обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Призвали их прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Как отмечают в СНБО, полную информацию о военных действиях и прогнозах могут предоставлять военное руководство.

"Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для роспропаганды", - пишет пресс-службу СНБО.

Какие правила необходимо соблюдать относительно обнародования информации:

  • не транслировать перемещение военных;
  • не снимать места обстрелов и работу ПВО;
  • проверять информацию перед публикацией.

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