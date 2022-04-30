В СНБО обратились к блогерам: Воздерживайтесь от оценок войны и не сейте панику
В СНБО обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Призвали их прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Как отмечают в СНБО, полную информацию о военных действиях и прогнозах могут предоставлять военное руководство.
"Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности ссылаясь на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоповоды для роспропаганды", - пишет пресс-службу СНБО.
Какие правила необходимо соблюдать относительно обнародования информации:
- не транслировать перемещение военных;
- не снимать места обстрелов и работу ПВО;
- проверять информацию перед публикацией.
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