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Россия пытается спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины, - СНБО

Новина українською →
Воскресенье 24 апреля 2022 19:17
Россия пытается спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины, - СНБО Фото: захватчики пытаются спровоцировать продовольственный кризис на юге Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты пытаются спровоцировать продовольственный кризис в южных регионах Украины. Вывозят к Крымскому полуострову зерно, которое похитили у фермеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя по поводу того, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - пишет пресс-служба.

Также известно, что оккупанты позволяют фермерам в Херсонской области сеять исключительно зерно и подсолнухи, при условии, если последние согласятся отдать им бесплатно 70% будущего урожая.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - добавляет пресс-служба.

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