На тимчасово окуповану територію Донбасу направлено майже 10,5 тонн медпрепаратів

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Гуманітарну медичну допомогу надав благодійний фонд "АІСМ Україна"

Через КПВВ "Новотроїцьке" до ТОТУ прослідував один вантажний автомобіль від Міжнародного благодійного фонду "АІСМ Україна" з медичними препаратами. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, загальна вага медичних препаратів - майже 10,5 тонн.

Зазначимо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі 25 жовтня перетнули 47,3 тисяч осіб та 5,8 тисяч автомобілей.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

Нагадаємо, за добу на Донбасі було поранено одного українського військового.

Зазначимо, Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України.