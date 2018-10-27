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Лінію розмежування за добу перетнули понад 49 тис. мешканців Донбасу

Новини » Суспільство    27.10.2018 - 08:59
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

КПВВ перетнули понад 6 тис. транспортних засобів

На Донбасі за минулу добу, 26 жовтня 2018,  контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) перетнули понад 49 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна із посиаланням на Депжприкордонслужбу.

Зазначається, що усі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку. За добу лінію розмежування перетнули також та 6,2 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10720 осіб та 1276 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 11926 осіб та 2045 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 9985 осіб та 1945 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4480 осіб та 1016 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11985 осіб.

Крім того, сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів: "Майорське" - 20/70; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 35/40; "Гнутове" - 35/40.

Також минулої доби військовослужбовці Донецького та Краматорського загону спільно з працівниками фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил у КПВВ "Новотроїцьке" та "Майорське" завадили у трьох випадках переміщенню через лінію зіткнення товарів, серед яких побутові прилади та комплектуючі до комп’ютерної техніки, на загальну суму понад 46 тисяч гривень. Товари вилучено представниками ДФС для прийняття відповідного правового рішення.

Нагадаємо, учора, 26 жовтня, через КПВВ "Новотроїцьке" на окуповану територію Донбасу прослідував один вантажний автомобіль від Міжнародного благодійного фонду "АІСМ Україна" з медичними препаратами.

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