На окуповану територію Донбасу направили гумдопомогу з будматеріалами від МКЧХ

Ілюстративне фото: МКЧХ (vectornews.net)

На Донбас завезли 8 вантажівок будівельних матріалів

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) передав на тимчасово окуповану територію Донбасу гуманітарну допомогу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиаланням на Депжприкордонслужбу.

Зокрема, для ліквідації пошкоджень МКЧХ у суботу, 27 жовтня, передав мешканцям окупованих територій будівельні матеріали.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України у напрямку Донецька прослідувало 8 вантажних автомобілів з будівельними матеріалами загальною вагою понад 160 тонн. Гуманітарний вантаж направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 26 жовтня на окуповану територію Донбасу прослідував один вантажний автомобіль з медичними препаратами від Міжнародного благодійного фонду "АІСМ Україна". Загальна вага медикаментів - майже 10,5 тонн.

Зазначимо, що на Донбасі за минулу добу, 26 жовтня 2018, лінію розмежування перетнули понад 49 тисяч осіб та понад 6 тис. транспортних засобів.