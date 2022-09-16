"Нечего демилитаризировать". В России отказались выводить войска с территории ЗАЭС

Россия отказывается вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.

Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс" .

"Вчера (на заседании совета управляющих МАГАТЭ) как раз я объяснял нашим коллегам, что этот призыв нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего", - сказал Ульянов.

Российский чиновник утверждает, что на ЗАЭС нет военных и техники, а только "Росгвардия", которая якобы охраняет станцию.

"Сотрудники "Росатома" тоже вроде не относятся к министерству обороны. Что, собственно, демилитаризовать? Охрану? Росгвардию? Но станция не может оставаться без охраны, так не бывает. Во всем мире такая охрана есть, и, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся", - заявил постпред РФ.

Ульянов назвал сообщения о создании на ЗАЭС военной базы фейками и обвинил в их распространении США.