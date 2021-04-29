В оккупированной Ялте с 1 мая отменят графики подачи воды

В оккупированной Ялте решили с 1 мая 2021 года отменить подачу воды по графику. Круглосуточное водоснабжение воды будет действовать минимум до октября этого года.
Об этом заявила так называемая "глава администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко на странице в Facebook.
По словам Павленко, после схода снега город получил почти 16 млн кубометров воды, что позволяет перейти на круглосуточную подачу воды.
"С мая по октябрь будем подавать воду круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", - отметила она.
Напомним, города оккупированного Крыма переходили на графики подачи из-за недостаточного количества воды. Например, в оккупированной Алуште решили подавать воду только по 5 часов в сутки.
Из-за проблем с водой оккупанты планируют начать разведку дна Азовского моря на предмет пресной воды.
Как считают в украинской разведке, нехватка воды в Крыму может стать причиной нового нападения со стороны России, однако, как отмечали в Кабмине, россияне не смогут получить воду для полуострова даже силовым путем.