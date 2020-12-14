В оккупированной Ялте воду будут подавать только шесть часов в сутки

Фото: Ласточкино гнездо, Крым (unsplash)

С понедельника, 14 декабря, в оккупированной Россией Ялте заработает новый график подачи питьевой воды. Ее будут подавать только шесть часов в сутки.

Об этом сообщает РБК.

Вода будет подаваться с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00



Решение приняли "местные власти" из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водой Большую Ялту.



Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов также распорядился составить "светофорные графики" подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов воды.



Ранее в материале РБК-Украина сообщалось, что ситуация с водой в Крыму серьезно ухудшается, оккупационные власти обвиняют Украину в гуманитарной катастрофе. Россия, тем временем, вкладывает миллиарды в масштабные инфраструктурные проекты в попытке решить проблему.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал сразу после оккупации полуострова российскими войсками весной 2014 года.

При этом в конце октября в Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины.